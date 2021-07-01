Политолог Юрий Романенко в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, как Украине стать субъектной.

“Субъектность начинается с границ. Зеленский должен говорить по поводу границ. Границы наших интересов требуют, чтобы мы создавали здесь производство. Чтобы мы не выпускали, от нас Евросоюз не требовал необработанное дерево, этот кругляк. Евросоюз говорит: “Ну, а мы тогда не дадим вам техническую помощь 600 млн. евро”. Тогда Зеленский должен сказать: “Народ, вот цена вопроса. Мы получаем техническую помощь 600 млн евро, а кругляка экспортируем на миллиард. Потом потопы в Карпатах. Потом мы вы идете в “Икею”, покупаете обработанный ваш кругляк, только в пять раз дороже”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что в переговорах с иностранными лидерами Зеленскому нужно четко говорить о том, что он опирается на позицию народа.

“Нам нужно провести референдумы для того, чтобы определить стратегию. Поэтому, если мы понимаем, что нам невыгодно возвращать ОРДЛО, что вот в той формулировке, которая прописана Путиным… Выполнение “Минска” в этих условиях — оно смерти подобно. Это смерть Украины, это нужно говорить открыто. Это как Речь Посполитая после Колиивщины 1768 года, когда Россия помогла погромить конфедератов… И через четыре года первый раздел. А за 30 лет с Речью Посполитой было покончено. Русские действуют точно также. Им надо просто это все втюхать и спокойно дожимать”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Друзенко отметил, что получение геополитической субъектности — это насущная задача.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга заявил, что все в этом мире делается в интересах своих стран, а страны — это граждане.