Кто сейчас во внутренней украинской политике является противниками президента Владимира Зеленского? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог, публицист, политический эксперт и аналитик Александра Решмедилова.

«Одновременно со всеми воевать невозможно, поэтому нужно определиться, кто твои ключевые оппоненты», - считает гостья программы, акцентируя внимание на том, что президенту нужно учитывать не только действительных, но и потенциальных оппонентов. Среди которых и Разумков.

«Тяжело быть одному против всех – у д’Артаньяна хотя бы друзья были. Сейчас гвардейцев много, а мушкетёров очень мало. Нужно определяться, с кем дружим, а с кем воюем. Я думаю, что все эти избирательные процессы внутри страны совместятся с активизацией внешнего воздействия. А законопроекты об экологии или о легализации каннабиса – президентские, следовательно, они рассматриваются в первую очередь, и здесь нужно продемонстрировать достаточную поддержку в парламенте», - считает гостья программы.

По её мнению, если голосов окажется недостаточно, это может ослабить позиции президента на внешних площадках.

«Зеленскому нужно не упускать из виду очень много разных факторов. Его могут заверять, что в стране стабильность, всё под контролем, но возможна и такая ситуация, когда кот из дома – мыши в пляс. Впрочем, нужно будет посмотреть, сохранят ли нам транзит газа, и в каком объёме – будет ли он покрывать наши затраты, или нам ещё придётся доплачивать», - говорит Александра Решмедилова.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Тарас Чорновил рассказал о нынешних политических возможностях Петра Порошенко.

Также Politeka сообщила, что, по мнению политолога Руслана Бизяева, фактический коридор возможностей Зеленского – это лето и осень.



