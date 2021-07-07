В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил оценил шансы лидера партии «Европейская солидарность» и экс-президента Украины Петра Порошенко снова занять эту должность после деолигархизации.

По словам гостя программы, в Конституции Украины четко указано, в каком случае человек не может подавать свою кандидатуру на выборы, но олигархи в этот список не попадают. «Ничего не меняется, не запрещено. Это раньше хотели сделать, чтобы эти люди не имели права баллотироваться», - констатирует он.

Итак, Чорновил утверждает, что олигарх может получить депутатский мандат и сесть в президентское кресло. Чтобы не быть голословным, он напоминает, что таких случаев в Украине было уже много и с некоторыми олигархами-депутатами он даже сидел рядом в Раде.

Попутно аналитик объясняет, каким критериям должен отвечать человек, чтобы баллотироваться. Как он говорит, депутату должен быть 21 год, он должен прожить в Украине последние 5 лет и не иметь судимости. Для президента, рассказывает Чорновил, критерии выше: 35 лет, право голоса, владение государственным языком, 10 последних лет проживания в Украине и украинское гражданство. «Все остальное – прямое нарушение Конституции. И поэтому этого там нет», - констатирует он.

Тем не менее, экс-депутат нашел одно ограничение: это запрет олигархам на финансирование своей партии. Как он объясняет, олигарх Порошенко, если его таким признают, не сможет удерживать партию за свой счет. «Ну, будет кто-то другой финансировать. Возможно, придется создать какие-то офшоры или еще что-то. А баллотироваться он может просто», - утверждает Чорновил.

Иначе, объясняет он, законодательство никак не запретит Порошенко или любому другому баллотироваться в депутаты или президенты и финансировать кампанию.

Как сообщала Politeka, Чорновил рассказал о недостатках закона об олигархах.

Также Politeka писала о том, что Яли предупредил о финале крестового похода Зеленского против олигархов.