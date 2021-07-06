Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал, победит ли действующий президент Украины Владимир Зеленский в случае досрочных президентских выборов.

«На мой взгляд, Зеленский поставил не на тех кадров. И эти люди фактически ведут его в тупик. Ведь президент не может знать все. Нет в мире президента, который знает все. У каждого президента есть советники, есть соответствующие органы… То есть президентская власть – это структура», - говорит эксперт.

По его мнению, Зеленского убеждают в том, что у него нет никаких проблем.

В то же время Бизяев отметил, что президент не считает свое окружение глупыми людьми и надеется на то, что их стратегия приведет к позитивному результату.

Обозреватель утверждает, что у Зеленского на данный момент нет конкурентов, поэтому он победит в случае досрочных президентских выборов, но для этого главе государства надо начинать действовать уже этим летом.

«Единственный вариант Зеленского сейчас – это красиво уйти либо идти на досрочные выборы. Фактически коридор возможностей Зеленского – это лето и осень. Владимиру Александровичу надо этим летом принять кардинальное концептуальное решение», - сказал он.

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