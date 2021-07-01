Як Сполучені Штати та Європа ставляться до Мінських угод? Про це розповів український політичний оглядач і блогер Руслан Бізяєв у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Передусім експерт зазначає, що Франція та Німеччина, якщо аналізувати їхні опубліковані кластери, мають різні позиції щодо Мінських угод. «По-друге, концептуально і Франція, і Німеччина, і Сполучені Штати в особі президента Байдена і Держдепартаменту кажуть, що альтернативи Мінським угодам немає», - каже він.

Тим не менш, все це Бізяєв вважає поки що нічим більшим, аніж ритуальними висловлюваннями, адже всі розуміють неможливість виконання Мінських умов у такому вигляді. Водночас політичний оглядач додає, що альтернативи чи якогось другого плану теж нема.

Він пояснює, що Мінські угоди – це не просто кілька питань, а цілий їхній комплект, в який входять і економіка, і безпека, і законодавство, і гуманітарна та військова сфера. Будь-який план «Б», підкреслює він, має також включати та вирішувати всі ці питання. «Теж по кластерам: що ми робимо з безпекою – наприклад, з розмінуванням, що ми робимо з пропускними пунктами, як ми виплачуємо пенсії, полонені знову ж таки...», - зазначає Бізяєв.

Принагідно експерт торкається теми полонених: омбудсмен Людмила Денисова подає дані, згідно з якими більше 400 українців зараз у полоні в ОРДЛО та РФ. Він ставить питання про дипломатичну чи іншу правову платформу для їхнього звільнення. «Ламати – не будувати. Зруйнувати можна, але реальна політика полягає в тому, що перш, ніж щось виводити, треба щось створити», - підкреслює гість програми.

Загалом Бізяєв робить висновок, що якогось комплексного плану для іншого варіанту поки нема, він радше поки у процесі. Також він додає, що в цьому контексті важливо те, як мине зустріч Байдена із Зеленським.

Нагадуємо, Бізяєв розповів, чи був мітинг під ОП в День Конституції репетицією перед гарячою осінню.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв заявив, що в Україні триває боротьба за газову галузь.