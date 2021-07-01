Как Соединенные Штаты и Европа относятся к Минским соглашениям? Об этом рассказал украинский политический обозреватель и блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего эксперт отмечает, что Франция и Германия, если анализировать их опубликованные кластеры, имеют разные позиции по Минским соглашениям. «Во-вторых, концептуально и Франция, и Германия, и Соединенные Штаты в лице президента Байдена и Госдепартамента говорят, что альтернативы Минским соглашениям нет», - говорит он.

Тем не менее, все это Бизяев считает пока ничем большим, чем ритуальными выражениями, ведь все понимают невозможность выполнения Минских условий в таком виде. В то же время политический обозреватель добавляет, что альтернативы или какого-то второго плана тоже нет.

Он объясняет, что Минские соглашения - это не просто несколько вопросов, а целый их комплекс, в который входят и экономика, и безопасность, и законодательство, и гуманитарная и военная сфера. Любой план «Б», подчеркивает он, должен также включать и решать все эти вопросы. «Тоже по кластерам: что мы делаем с безопасностью – например, с разминированием, что мы делаем с пропускными пунктами, как мы выплачиваем пенсии, пленные опять же...», - отмечает Бизяев.

Попутно эксперт касается темы пленных: омбудсмен Людмила Денисова подает данные, согласно которым более 400 украинцев сейчас в плену у ОРДЛО и РФ. Он ставит вопрос о дипломатической или иной правовой платформе для их освобождения. «Ломать – не строить. Разрушить можно, но реальная политика заключается в том, что прежде, чем что-то выводить, надо что-то создать», - подчеркивает гость программы.

В общем Бизяев делает вывод, что какого-то комплексного плана для другого варианта пока нет, он скорее пока в процессе. Также он добавляет, что в этом контексте важно то, как пройдет встреча Байдена с Зеленским.

Напоминаем, Бизяев рассказал, был ли митинг под ОП в День Конституции репетицией перед горячей осенью.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев заявил, что в Украине идет борьба за газовую отрасль.