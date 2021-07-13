Политолог-международник Максим Яли в новом выпуске собственной программы «Контрольный удар» на YouTube проанализировал последствия в случае выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия

Яли утверждает, что Украина в равной степени зависит от поставок топлива для АЭС от двух крупнейших ядерных держав в мире – США и России.

«Выход Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия автоматически приведет к наложению санкций и прекращения поставок ядерного топлива от США и России, что приведет к экономическому коллапсу всей украинской экономики, остановке работы промышленных предприятий, которые еще остались и обеспечивают значительную долю украинского экспорта, а значит и приток валюты», - считает политолог.

По его словам, это будет означать резкий рост инфляции, цен на коммунальные услуги, которые большинство граждан и так уже не могут оплачивать и продолжают накапливать долги перед государственными и частными предприятиями. Со стороны США, добавляет он, такой шаг со стороны Киева повлечет не только санкции, но и автоматическое прекращение и военной помощи.

Политолог утверждает, что такие последствия вероятны, не считая даже ядерной программы КНДР, руководство которой в полной мере оценило цену подобным гарантиям со стороны Запада в случае с Украиной и терроризирует Вашингтон, проводя постоянно новые испытания баллистических ракет и боезарядов к ним.

«Но даже наличие крупнейших запасов ядерной руды недостаточно для производства ядерного оружия. Его еще нужно обогащать, что является крайне затратным и сложным технологическим процессом. Напомню, что последние остатки обогащенного урана Украина сдала США еще при Януковиче, который таким образом пытался заслужить благосклонность Барака Обамы и получить приглашение на первый международный Форум по ядерной безопасности, проводимый под эгидой США и под председательством Обамы. Пригласили. Похвалили. Только украинская наука осталась без возможности проводить исследования в сфере ядерной физики», - заявил он.

Яли добавил, что теоретически обогащенный уран можно добывать из отработанного топлива АЭС, но, по словам эксперта, мы его получаем от тех же США и РФ.