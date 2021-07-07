Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, как Байден хочет перезагрузить отношения с Путиным. По его словам, администрация Байдена может начать лоббировать в Украине выполнение всех пунктов Минских договоренностей.

«Байден, который был вице-президентом США при Обаме и курировал Украину, хочет, как и его бывший босс, «перезагрузить» отношения с Путиным. Естественно, за счет Украины и принуждения ее выполнить все пункты Минских соглашений», - отметил Яли.

По словам эксперта, Путин заявлял, что Байден будет лоббировать в Украине Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе.

«Неслучайно Путин излучал оптимизм по итогам встречи с ним в Женеве и подчеркивал на своей пресс-конференции, что американский президент видит в основе урегулирования на Донбассе именно Минские соглашения. Есть лишь различия в алгоритме их выполнения, но это сути не меняет. Главное – ни о каком Будапештском формате на смену Нормандскому речи пока не идет, не говоря уже об изменениях в Минских соглашениях, на которых настаивает Зеленский», - подчеркнул Яли.

Как отметил Яли, у Байдена и Путина есть различия в видении Минских договоренностей, но, к сожалению, только в смысле алгоритма их реализации. По словам эксперта, никто из президентов пока не упоминал о возможных изменениях в Минских соглашениях.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, почему в футбольных сборных растет количество футболистов мигрантов.

Также Politeka публиковала слова Яли, что выборы в ОРДЛО с войсками РФ не будут объективными.



