У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі назвав вимоги Росії та Заходудо Зеленського щодо Донбасу. Він зазначив, що тепер президент має зробити важкий вибір.

«Від Зеленського зажадають виконання політичної частини Мінських угод. Навіть без реалізації пунктів безпеки, які їм передують», - стверджує ведучий. Він пояснює, що мається на увазі формула Штайнмайєра та її імплементація в законодавство України. Ялі додає, що Кремль говорить про це ще з осені 2019 року, адже в Парижі на саміті Нормандської четвірки Зеленський ніби дав таку обіцянку Путіну.

Політолог припускає, що пізніше може з’явитися вимога провести вибори на окупованій території ОРДЛО за наявності там військ РФ і без повернення контролю над кордоном Україні. «Це фактично означатиме легітимізацію окупаційних адміністрацій на чолі з Пушиліним і Пасічником. Хоча їх можуть з легкістю і замінити, щоб зімітувати «оновлення», - зазначає він.

Але Ялі пояснює, що в таких умовах про об’єктивність виборів говорити не доводиться: українські партії не зможуть взяти участь, українські ЗМІ – отримати доступ, а стандарти ОБСЄ – бути дотриманими, якщо війська РФ залишаться на території.

Тому, міркує експерт, президент України стоятиме на роздоріжжі після свого візиту у Вашингтон. «І фактично повинен буде сам поставити кому в реченні «Стратити не можна помилувати», - підсумовує він.

Нагадуємо, Ялі розповів, чи може Зеленський вимагати перегляду Мінських угод.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі пояснив, чи чекати на перезавантаження відносин між РФ і Заходом.