В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли назвал требования России и Запада к Зеленскому по Донбассу. Он отметил, что теперь президент должен сделать тяжелый выбор.

«От Зеленского потребуют выполнение политической части Минских соглашений. Даже без реализации пунктов безопасности, которые им предшествуют», - утверждает ведущий. Он объясняет, что имеется в виду формула Штайнмайера и ее имплементация в законодательство Украины. Яли добавляет, что Кремль говорит об этом еще с осени 2019 года, ведь в Париже на саммите Нормандской четверки Зеленский якобы дал такое обещание Путину.

Политолог предполагает, что позже может появиться требование провести выборы на оккупированной территории ОРДЛО при наличии там войск РФ и без возврата контроля над границей Украине. «Это фактически будет означать легитимацию оккупационных администраций во главе с Пушилиным и Пасечником. Хотя их могут с легкостью и заменить, чтобы сымитировать «обновление», - отмечает он.

Но Яли объясняет, что в таких условиях об объективности выборов говорить не приходится: украинские партии не смогут принять участие, украинские СМИ - получить доступ, а стандарты ОБСЕ - быть соблюдены, если войска РФ останутся на территории.

Поэтому, рассуждает эксперт, президент Украины будет стоять на распутье после своего визита в Вашингтон. «И фактически должен будет сам поставить запятую в предложении«Казнить нельзя помиловать», - заключает он.

Напоминаем, Яли рассказал, может ли Зеленский требовать пересмотра Минских соглашений.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли объяснил, ждать ли перезагрузки отношений между РФ и Западом.