Почему Запад заинтересован в стабилизации ситуации на Донбассе? В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли предположил, что Запад отменит свои санкции против России, как только война на востоке Украины закончится, и попытается склонить ее на свою сторону, чтобы оторвать от союза с Китаем

Ведущий напоминает, что Владимиру Зеленскому уже к концу июля придется отбыть две важные встречи - с канцлером Германии и президентом Соединенных Штатов. «Ему будет четко изложена позиция коллективного Запада по путям урегулирования конфликта на Донбассе», - говорит политолог.

В то же время он отмечает, что союз Китая с РФ не выгоден США, не допустить его - цель администрации Байдена. Но в этом плане, как объясняет Яли, Штатам мешает как раз-таки конфликт на востоке Украины. «Ведь именно незавершенность войны де-факто с Россией, а де-юре с «повстанцами» из псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», как это прописано в Минских соглашениях, и является главной преградой на пути примирения Запада с Россией», - говорит эксперт.

По его мнению, Запад попытается оттянуть РФ от Китая тем, что отменит санкции против нее по окончанию войны на Донбассе. Именно такой, говорит политолог, является цель и стратегический приоритет Соединенных Штатов: не допустить сближения с их крупнейшим конкурентом и угрозой на лидерство в мире. Яли добавляет, что такой же позиции придерживаются Франция и Германия, следовательно, все они постараются не допустить этой консолидации.

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