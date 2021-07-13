В новом выпуске программы «Контрольный удар» на YouTube политолог-международник Максим Яли рассказал о препятствиях в создании ядерного оружия Украиной в случае выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.
По словам Яли, такое решение приведет к наложению санкций и прекращения поставок ядерного топлива от США и России, что приведет к экономическому коллапсу всей украинской экономики. Он добавил, что даже наличие крупнейших запасов ядерной руды недостаточно для производства ядерного оружия. Его еще нужно обогащать, напомнил политолог, что является крайне затратным и сложным технологическим процессом.
«Есть еще один важный момент. А именно – создание средств доставки, то есть баллистических ракет. В свое время я присутствовал на встрече с бывшим главой СНБО Владимиром Горбулиным, который лично курировал работу ВПК при Порошенко в самые трудные годы военной агрессии России Донбассе. И благодаря которому все-таки осуществлялось достаточное финансирование Конструкторского бюро «ЛУЧ» - флагмана всех наших военных разработок, включая противокорабельные комплексы «Нептун», после успешного испытания которого так полыхало «за поребриком»! Прекрасно помню, как некоторые военные эксперты и политики в России тогда кричали, что при доработке этих ракет и создании наземных комплексов на их основе наши ракеты могут долететь до Москвы и Питера», - заявил Яли.
По словам политолога, сам Горбулин заявил, отвечая на вопрос о возобновлении производства ядерного оружия Украиной, что для доставки ядерных зарядов необходимы мощные баллистические ракеты.
«Даже если представить, что (баллистические ракеты, - ред.) будут созданы, они требуют огромных размеров полигонов для испытания. И во времена СССР для испытания баллистических ракет использовались бескрайние территории в Казахстане. Или за Уралом в России, где она сейчас проводит свои испытания военных разработок», - добавил он.
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Также Яли предположил, что США не допустят разработки ракет с большим радиусом действия на базе того же «Нептуна», который имеет теоретически для этого потенциал.
«Про Кремль я молчу. Для них это будет еще один прекрасный повод для начала полномасштабной агрессии под предлогом устранения ядерной угрозы. Вы только послушайте, что говорит Лукашенко об украинских диверсантах уже сейчас!» - спрашивает Яли.
Большой вопрос и в том, резюмирует политолог, остались ли у нас еще в стране ученые такого масштаба, способные сконструировать такие ракеты, учитывая отношение государства к науке все 30 лет и утечку мозгов в ту же Россию и на Запад.
Напомним, ранее для Politeka Яли объяснил, что мешает сближению Запада с РФ.
Также Politeka сообщала: Ни о каком Будапештском формате на смену Нормандскому речи пока не идет, - Яли.