Какие выводы можно сделать из недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Михаил Чаплыга.
Так, по его словам для действующей украинской власти прения с США закончатся «печально»
«Саму эту власть не обязательно снесут, но её могут лишить доступа к деньгам», - убежден Чаплыга.
Также эксперт предупредил, что в Украине возможен новый Майдан.
«Он может начаться после того, как власть объявит о тех обязательствах, которые взяла на себя, в частности, о выполнении политической части Минска», - предполагает эксперт.
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По его мнению, дальнейшую судьбу Донбасса будут решать без участия Украины.
«На украинскую власть будут давить с двух сторон. Либо она выполнит условия, либо погибнет. А если Украина присоединит обратно ОРДЛО на минских условиях, то уйдёт Запад. Главное, чтобы не порвалась страна», - считает Михаил Чаплыга.
Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что сотрудничество Украины с Великобританией может повредить отношениям с США и Евросоюзом.
Также Politeka сообщала, что Чаплыга объяснил причину изменения отношения западных держав к Украине.