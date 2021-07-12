Какие выводы можно сделать из недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Михаил Чаплыга.

Так, по его словам для действующей украинской власти прения с США закончатся «печально»

«Саму эту власть не обязательно снесут, но её могут лишить доступа к деньгам», - убежден Чаплыга.

Также эксперт предупредил, что в Украине возможен новый Майдан.

«Он может начаться после того, как власть объявит о тех обязательствах, которые взяла на себя, в частности, о выполнении политической части Минска», - предполагает эксперт.

По его мнению, дальнейшую судьбу Донбасса будут решать без участия Украины.

«На украинскую власть будут давить с двух сторон. Либо она выполнит условия, либо погибнет. А если Украина присоединит обратно ОРДЛО на минских условиях, то уйдёт Запад. Главное, чтобы не порвалась страна», - считает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что сотрудничество Украины с Великобританией может повредить отношениям с США и Евросоюзом .