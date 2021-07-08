Все маски сняли и магия представления развеялась. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», говоря о том, каков на самом деле Запад.

Политолог ставит вопрос о том, по какой причине Запад в своих отношениях с Украиной отказался от приятной риторики и начал прямо говорить неприятные вещи. Он и отвечает, что в этом виноваты последние действия украинской власти. «То мы видосик запишем с пацанским вызовом будущим канцлерам Германии, то потребуем от НАТО прямой ответ, то мы на Байдена наедем», - объясняет Чаплыга. Итак, заключает он, риторика Запада в отношении Украины стала более жестокой.

Попутно эксперт сравнивает эту ситуацию с окончанием театрального представления: актеры снимают маски со своих настоящих лиц так же, как и Запад - со своей позиции в отношении Украины. Словом, говорит Чаплыга, все маски сорваны, спектакль закончился. «Самое неприятное, что может случиться в спектакле для детей в кукольном театре – когда разрушена магия представления и дети увидели кукловода с кислой миной после перепоя», - комментирует он.

Итак, Чаплыга делает вывод, что украинской власти удалось заставить Запад показать свое истинное лицо. Тем не менее, говорит эксперт, сейчас он или возьмется за Украину серьезно, или продолжит делать то, что и ранее.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, к чему привела жесткая риторика Зеленского в отношении Запада.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, как «интегрировать Украину в Запад».



