Політолог Вадим Карасьов у своєму блозі розповів про концепцію українства. За його словами, є проблеми «інтеграції в Захід», тому що існує думка, що Україна не відповідає західній концепції.
«Нас не беруть, бо немає гарантії, що ми відразу впишемо в «західність». Для того щоб «вписатися в Захід», треба повністю відповідати Заходу, треба асимілювати російськомовних в українське середовище і анігілювати російську територіальну платформу, яка забирає схід і південь України», - зазначив Карасьов.
За словами експерта, щоб повністю інтегрувати Україну в Західний світ треба зробити народ єдиним і позбутися від російського ментального фундаменту у людей.
«Перейти на львівсько-австрійську територіально-етнічну платформу або в прикарпатську– це те, що називається сьогодні українством. Ідея України пішла зі Львова, а не з Києва. Немає гарантії, що ми будемо повністю прозахідною країною і не повернемося», - підкреслив Карасьов.
Як зазначив політолог, реальна ідея України народилася саме у Львові – місті, яке належить, на думку Карасьова, львівсько-австрійської територіальній платформі, тому, щоб об'єднати народ під концепцією України, треба всіх українізувати.
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Як повідомляла Politeka, Карасьов розповів про відносини України з США.
Також Politeka публікувала слова Карасьова: Потрібно віддати належне нинішній владі: вона вірно відчуває імпульси, які йдуть від суспільства.