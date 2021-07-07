Политолог Вадим Карасёв в своём блоге рассказал о концепции украинства. По его словам, есть проблемы» интеграции в Запад», потому что существует мнение, что Украина не соответствует западной концепции.

«Нас не берут, потому что нет гарантии, что мы сразу впишемся в «западность». Для того чтобы «вписаться в Запад», надо полностью соответствовать Западу, надо ассимилировать русскоязычных в украинскую среду и аннигилировать русскую территориальную платформу, которая забирает восток и юг Украины», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, чтобы полностью интегрировать Украину в Западный мир надо сделать народ единым и избавиться от российского ментального фундамента у людей.

«Перейти на львовско-австрийскую территориально-этническую платформу или в прикарпатскую – это то, что называется сегодня украинством. Идея Украины пошла со Львова, а не из Киева. Нет гарантии, что мы будем полностью прозападной страной и не вернемся», - подчеркнул Карасёв.

Как отметил политолог, реальная идея Украины родилась именно во Львове – городе, который принадлежит, по мнению Карасёва, львовско-австрийской территориальной платформе, поэтому, чтобы объединить народ под концепцией Украины, надо всех украинизировать.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал об отношениях Украины с США.

Также Politeka публиковала слова Карасёва: Нужно отдать должное нынешней власти: она верно чувствует импульсы, которые идут от общества.