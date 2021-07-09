Полностью исполненные Минские соглашения не приведут к урегулированию конфликта на Донбассе. Так в эфире программы «Развилка» заявил политолог Руслан Бизяев и рассказал, что нужно изменить Украине, чтобы выйти из ситуации.

В частности, политолог заявил, что самый главный Гордиев узел в конфликте на Донбассе – это не придавить кого-то, а выйти из ситуации всем сторонам с высокоподнятым забралом.

«Сейчас Минские соглашения – это Гордиев узел. Его можно пытаться каким-то образом развязать, чем и занимались последние 6 лет все ключевые мировые державы, а можно разрубить. Я сторонник разрубить, потому что сам генезис этого конфликта постепенно закапывает проблему», - говорит Бизяев

В пример он привел последнюю инициативу относительно участия США в нормандском формате. Он напомнил, что идея состоит в том, чтобы ввести США в нормандский формат, и посадить их как одних из посредников за стол переговоров в Киев, Донецк и Луганск.

По словам Бизяева, наша делегация категорически против такой инициативы, что опять же является консенсусом текущих элит. Эксперт считает, что перегрузить ситуацию можно не задавив или заставив, а перегрузив ситуацию внутри страны с точки зрения идеологии и элит.

«Берем идеальный вариант: выполнен канонический Минск. Полностью это прекратит конфликт? Нет. В первую очередь это не прекратит идеологический конфликт. Когда одна из сторон почувствует себя капитулировавшей и проигравшей, она будет все равно искать варианты, как на следующем историческом витке взять реванш. Стратегически это неправильно. Те люди, которые были креативщиками Минских соглашений, прекрасно понимали, что они никогда не будут выполнены», - заявил политолог.

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