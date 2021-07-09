Экс-директор Института стратегических исследований “Новая Украина” Андрей Ермолаев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, почему коллективного Запада больше не существует.
“Мир изменился. Во-первых, коллективного Запада, существовавшего несколько десятилетий после Второй мировой войны, не существует сегодня. Мы имеем дело не просто с конфликтным, спорящим, конкурирующим Западом, мы имеем дело с расколотым Западом. Где явно виден британско-американский альянс, делающий ставку на собственную силу и собственную игру”, - сказал Андрей Ермолаев.
Он отметил, что Европа расколота внутри, и Евросоюз переживает кризис.
“Где есть германо-французское ядро, которое было и остается локомотивом формирования консолидированного европейского сообщества. И в свое время отстаивало идею быстрого перехода от союза наций к конфедерализму, а то и федерализму. Давайте вспомним дискуссии о европейской Конституции, которые были затем остановлены. И мы имеем дело с амбицирующей, пытающейся объединиться центральной Европой”, - добавил Ермолаев.
По его словам, центральная Европа также неоднородна внутри, но в ней есть Польша и Венгрия, которые заявляют свои амбиции, как полюса регионального влияния.
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