Філософ, публіцист та телеведучий Святослав Вишинський у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» розповів про особливість України. За його словами, доки ми не усвідомимо власну ціль, ми будемо діяти в інтересах інших.

«Ми не є ні західною, ні східною нацією. Ми не є ні європейським, ні азійським народом. Ми є народ фронтів: ми десь посередині пролягаємо між двома світами і у цьому хитанні і є проблема українства, що ми постійно не можемо визначитися, а визначаємося, як правило, у дуже насильницький спосіб», - зазначив Вишинський.

За словами експерта, до України просто приходить західна або східна потуга, яка включає нас у свій проєкт, і, незважаючи на наші бажання, ми починаємо реалізовувати чужий замисел.

«Як було у Російській імперії, Австро-Угорській, Речі Посполитій і Радянському Союзі, але ці проєкти, це вже не наші проєкти. Доки ми не зможемо сформулювати власний проєкт, ми будемо відпрацьовувати чужі проєкти», - підкреслив філософ.

На думку експерта, українцям треба усвідомити власну ціль, щоб не бути частиною чийогось проєкту, а рухатися саме у напрямку, який визначили ми самі, а не хтось за нас.

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