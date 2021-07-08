Філософ, публіцист та телеведучий Святослав Вишинський у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» розповів про особливість України. За його словами, доки ми не усвідомимо власну ціль, ми будемо діяти в інтересах інших.
«Ми не є ні західною, ні східною нацією. Ми не є ні європейським, ні азійським народом. Ми є народ фронтів: ми десь посередині пролягаємо між двома світами і у цьому хитанні і є проблема українства, що ми постійно не можемо визначитися, а визначаємося, як правило, у дуже насильницький спосіб», - зазначив Вишинський.
За словами експерта, до України просто приходить західна або східна потуга, яка включає нас у свій проєкт, і, незважаючи на наші бажання, ми починаємо реалізовувати чужий замисел.
«Як було у Російській імперії, Австро-Угорській, Речі Посполитій і Радянському Союзі, але ці проєкти, це вже не наші проєкти. Доки ми не зможемо сформулювати власний проєкт, ми будемо відпрацьовувати чужі проєкти», - підкреслив філософ.
На думку експерта, українцям треба усвідомити власну ціль, щоб не бути частиною чийогось проєкту, а рухатися саме у напрямку, який визначили ми самі, а не хтось за нас.
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
40-річна внучка Чапкіса в крихітному купальнику приголомшила ідеальним пресом: "Чудово, як гол К'єзи"
Спека обрушить на українців весь гнів, температура різко підскочить: які області врятує дощ
Пішов з життя актор Роберт Дауні, перші подробиці трагедії: "Страждав від хвороби..."
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
Нагадаємо, для Politeka Данченко розповів, як нам отримати українську ідею.
Раніше Politeka публікувала слова Друзенка, що джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад.