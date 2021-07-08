Философ, публицист и телеведущий Святослав Вышинский в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал об особенностях Украины. По его словам, пока мы не осознаем собственную цель, мы будем действовать в интересах других.

«Мы не являемся ни западной, ни восточной нацией. Мы не является ни европейским, ни азиатским народом. Мы народ фронтов: мы где-то посередине проходим между двумя мирами и в этом качании и есть проблема украинства, что мы постоянно не можем определиться, а определяемся, как правило, очень насильственно», - отметил Вышинский.

По словам эксперта, в Украину просто приходит западная или восточная сила, которая включает нас в свой проект, и, несмотря на наши желания, мы начинаем реализовывать чужой замысел.

«Как было в Российской империи, Австро-Венгерской, Речи Посполитой и Советском Союзе, но эти проекты, это уже не наши проекты. Пока мы не сможем сформулировать собственный проект, мы будем отрабатывать чужие проекты», - подчеркнул философ.

По мнению эксперта, украинцам надо осознать собственную цель, чтобы не быть частью чьего-то проекта, а двигаться именно в направлении, которое определили мы сами, а не кто-то за нас.

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