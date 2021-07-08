Непонятно, как Путин собирается налаживать отношения с Западом, если в апреле он разместил вдоль границ с Украиной 120 тысяч войск только для того, чтобы ему позвонил Байден. Об этом рассказал российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Дело связанное со сбитым Боингом MH-17, взрывы складов в Чехии, отравление Скрипалей в Великобритании, аннексия Крыма – как он налаживает отношения с Западом, наоборот Путин использует конфликт и эскалацию для того, чтобы гражданам России объяснить, что проблемы в России не из-за Путина, а из-за того, что Запад вводит санкции», - рассказал он.

Гудков считает, что такая тактика Путина было очень эффективна до 2018 года, сейчас ему кажется, что все меньше и меньше людей в это верят. При этом он уверен, что на встречи Байден с Путиным существенно ни о чем не договорились, как считают многие. Все гораздо проще, считает он, Байден во время интервью подтвердил, что Путин убийца, а с точки зрения дипломатии – это некорректно, поэтому он решил урегулировать этот вопрос.

«Поэтому Байден позвонил Путину и пригласил его на встречу, но они ни о чем не договорились. Байден ему рассказал о решениях принятых накануне, которые он обсуждал со странами НАТО, Большой семеркой, а сама встреча – это просто попытка добиться эскалации в каком-то контролируемом характере. Отношение Байдена к Путину называется режимом уважительной враждебности, вот и все», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Непогодина, что нынешняя Россия – это не Россия, а Советский Союз, от которого отвалились остальные республики.