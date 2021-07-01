Чи справді Конституція захищає права і свободи українців? У програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» політолог, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов заявив, що для цього Конституція має бути головним законом у державі, натомість українська влада постійно видає інші закони.

Спірідонов стверджує, що сьогодні Конституція не є головним законом в Україні, а відтак вона і не може виконувати своєї основної функції - захищати права і свободи громадян.

Аби не бути голослівним, він наводить у приклад ситуацію з українською медицино. «В Конституції записана гарантія людям на безкоштовну медицину, а за фактом у нас медична реформа імені Уляни Супрун всі ці права вже відібрала», - пояснює експерт.

Як він каже, згідно з основою юриспруденції Конституція – це найвищий закон у державі, натомість українська влада постійно видає інші закони, що суперечать їй. «Багато можна згадати моментів, коли простим законопроєктом скасовується дія Конституції. Чомусь прийняту законодавчу ініціативу вважають важливішою прямої конституційної норми», - обурюється політолог.

Отже, він підсумовує, що в Україні вищим законом є не Конституція, а все те, що постійно видає влада, а відтак вона не може захищати права і свободи громадян.

Нагадуємо, Спірідонов розповів про ймовірні політичні дії Зеленського.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Спірідонов розповів, що означатиме для України зустріч Зеленського з Байденом.