Действительно ли Конституция защищает права и свободы украинцев? В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов заявил, что для этого Конституция должна быть главным законом в государстве, но вместо этого украинская власть постоянно выдает другие законы.

Спиридонов утверждает, что сегодня Конституция не является главным законом в Украине, а потому она и не может выполнять свою основную функцию - защищать права и свободы граждан.

Чтобы не быть голословным, он приводит в пример ситуацию с украинской медициной. «В Конституции записана гарантия людям на бесплатную медицину, а по факту у нас медицинская реформа имени Ульяны Супрун все эти права уже отобрала», - объясняет эксперт.

Как он говорит, в соответствии с основой юриспруденции Конституция - это высший закон в государстве, но вместо этого украинская власть постоянно выдает другие законы, противоречащие ей. «Много можно вспомнить моментов, когда простым законопроектом отменяется действие Конституции. Почему-то принятую законодательную инициативу считают важнее прямой конституционной нормы», - возмущается политолог.

Итак, он заключает, что в Украине высшим законом является не Конституция, а все то, что постоянно выдает власть, а следовательно она не может защищать права и свободы граждан.

Напоминаем, Спиридонов рассказал о возможных политических действиях Зеленского.

Ранее Politeka сообщала о том, что Спиридонов рассказал, что будет означать для Украины встреча Зеленского с Байденом.