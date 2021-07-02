Как бы мы ни относились к России, стоит задать вопрос: действительно ли является Россией то, что мы называем этим именем? Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает прозаик и путешественник Всеволод Непогодин

«Нынешняя Россия – это не Россия, а Советский Союз, от которого отвалились остальные республики. И по менталитету, и по мышлению это не Россия, там живут глубоко советские люди. РФ не имеет никакого отношения к русской культуре. Все знают старую шутку о том, что большевики хотели, чтобы не было богатых, а в старой России – чтобы не было бедных. Так вот, сейчас это Советская Россия, и там есть даже газета с таким названием, связанная с КПРФ. Сюда же относится и Путин – коллежский асессор, который волей судеб оказался у руля огромного государства. Вот Ельцин – это был царь, а у Путина совершенно не тот масштаб и не то мышление», - считает гость программы.

По его словам, Путин так и остался человеком, который таскал чемоданчики за Собчаком.

«Почему Путин стал президентом? Потому что в 1999 году Фонд эффективной политики Глеба Павловского провёл в России социологическое исследование: какой архетип киногероя вам ближе всего? Большинство ответило: Штирлиц. И Путина подобрали под образ Штирлица», - рассказывает Всеволод Непогодин.

Ранее, как сообщает Politeka, он поделился своими впечатлениями от взаимодействия с российской бюрократией.

Также Непогодин объяснил, почему российская власть настолько охотно принимает мигрантов из Средней Азии и предоставляет им гражданство.