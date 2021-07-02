Политический консультант и блогер Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что нужно будет сделать в случае выполнения Минских соглашений.

“Возникает вопрос, с Путиным вы о чем будете говорить?.. Он вам может одно сказать, другое сказать — это не важно. Вы должны к кому идти, вы должны идти к странам-гарантам и говорить: “Хорошо, мы делаем вот эту схему. Кто будет нести ответственность за то, чтобы после ее реализации граница была передана нам и товарищи были разоружены?”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что после этого должна начаться следующая фаза, которая давно действует в ООН.

“Практика так называемых совместных патрулей. Создаются парамилитарные совместные патрули, это по наведению порядка внутри… Оружие при этом имеет третья сторона, главный над ними. Таким образом, наводится правопорядок там. Все эти процедуры — они давно выписаны. Миротворческие, и так далее. Все это выписано в практике ООН. Все это можно делать. Вот о чем можно говорить с Путиным. И коню понятно — он это хочет”, - добавил Чаплыга.

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