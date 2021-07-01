Політолог Руслан Бортник у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» пояснив, чому президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії ні слова не сказав про Мінські угоди.

«Я думаю, що просто не встиг. Та й, напевно, тому що не було детальної розмови щодо України. Думаю, напевно, Росія теж відчуває вже глибоке розчарування, втому і оцінює, наскільки низька ймовірність реалізації Мінських угод. Це не означає, що Росія коли-небудь відмовиться від них. Тобто Росії треба запропонувати щось більше, щоб вона відмовилася від Мінських угод, більш вигідне для них. Але це означає, що і сама Росія за великим рахунком сьогодні не вірить в реалізацію Мінських угод», - говорить експерт.

За його словами, стратегія Росії щодо Донбасу змінилася, і цього ніхто не помітив.

Раніше Бортник вважав, що Росія не проти повернути Донбас Україні, щоб поміняти електоральну карту. Причому не просто повернути, а саме інтегрувати його на своїх умовах. А ось після того, як самопроголошені республіки почали закривати блокпости і прискорилася роздача російських паспортів, політолог змінив свою думку.

«У мене складається враження, що стратегія Росії щодо Донбасу змінилася. І це стратегія сьогодні не впихнути його назад в Україну, як у нас хтось говорить... А просто Донбас зробити ще одним регіоном Росії, зробити його частиною Росії де-факто. Без де-юре, звичайно, визнання будь-якого нового статусу-кво», - сказав він.

Експерт переконаний, що українські політики, які оцінюють ситуацію на Донбасі на старих позиціях і називають його «раковою пухлиною», підіграють РФ і роблять процес роздачі російських паспортів більш інтенсивним.

«Як Росії віддати Донбас, на якому вже проживають 600 тис. громадян Росії? Як їм віддати Донбас через рік-два, коли там буде 2-3 млн російських громадян? Нереальна історія», - резюмував Бортник.

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