Политолог Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» объяснил, почему президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ни слова не сказал о Минских соглашениях.

«Я думаю, что просто не успел. Да и, наверное, потому что не было детального разговора по Украине. Думаю, наверное, Россия тоже чувствует уже глубокое разочарование, усталость и оценивает, насколько низка вероятность реализации Минских соглашений. Это не означает, что Россия когда-либо откажется от них. То есть России надо предложить что-то большее, чтобы она отказалась от Минских соглашений, более выгодное для них. Но это означает, что и сама Россия по большому счету сегодня не верит в реализацию Минских соглашений», - говорит эксперт.

По его словам, стратегия России по Донбассу изменилась, и этого никто не заметил.

Раньше Бортник считал, что Россия не против вернуть Донбасс Украине, чтоб поменять электоральную карту. Причем не просто вернуть, а именно интегрировать его на своих условиях. А вот после того, как самопровозглашенные республики начали закрывать блокпосты и ускорилась раздача российских паспортов, политолог изменил свое мнение.

«У меня складывается впечатление, что стратегия России в отношении Донбасса поменялась. И это стратегия сегодня не впихнуть его назад в Украину, как у нас кто-то говорит… А просто Донбасс сделать еще одним регионом России, сделать его частью России де-факто. Без де-юре, конечно, признания какого-либо нового статуса-кво», - сказал он.

Эксперт убежден, что украинские политики, которые оценивают ситуацию на Донбассе на старых позициях и называют его «раковой опухолью», подыгрывают РФ и делают процесс раздачи российских паспортов более интенсивным.

«Как России отдать Донбасс, на котором уже проживают 600 тыс. граждан России? Как им отдать Донбасс через год-два, когда там будет 2-3 млн российских граждан? Нереальная история», - резюмировал Бортник.

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