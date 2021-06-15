«Я просмотрел предвыборные обещания всех шести наших президентов – и поразился тому, насколько мы, украинцы, терпеливы и доверчивы. Ведь за тридцать лет ни один президент не выполнил ни одного обещания. Если за что-то можно похвалить Леонида Кучму, то разве только за то, что он был лучшим из худших. Да, при нём росла экономика, была стабильность, были рабочие места, люди как-то жили. Но Кучма увеличивал капитализацию государственных предприятий только для того, чтобы затем продать их олигархам», - говорит политик.