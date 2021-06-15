Насколько свойственно президентам Украины выполнять свои предвыборные обещания?
Своё мнение об этом в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» высказывает общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский.
«Я просмотрел предвыборные обещания всех шести наших президентов – и поразился тому, насколько мы, украинцы, терпеливы и доверчивы. Ведь за тридцать лет ни один президент не выполнил ни одного обещания. Если за что-то можно похвалить Леонида Кучму, то разве только за то, что он был лучшим из худших. Да, при нём росла экономика, была стабильность, были рабочие места, люди как-то жили. Но Кучма увеличивал капитализацию государственных предприятий только для того, чтобы затем продать их олигархам», - говорит политик.
По его мнению, обеспечить рост украинской экономики может только возврат предприятий государству и открытие собственного производства.
«Вернуть украинские предприятия государству вполне возможно, было бы только желание. Зеленский восхищается высокоразвитой экономикой Омана, а ведь сорок лет назад это была нищая и убогая страна. Но пришёл молодой султан и сделал всего один шаг: начал отрубать головы коррупционерам и сказал: «Так будет с каждым». Прошло сорок лет – и сейчас Оман входит в тройку богатейших стран мира», - отмечает Андрей Пелюховский.
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Ранее, как сообщает Politeka, он пообещал в случае своего прихода к власти национализировать предприятия всех олигархов.