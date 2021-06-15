Глава ГО «Захист і допомога», голова партії «Сила нації» Андрій Пелюховський у своїй програмі «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» розповів, що робитиме з олігархами, якщо стане президентом.

«Я знищу олігархів і корупціонерів. Будуть дуже жорстокі правила. Приблизно так: хочеш бути міністром – йди міністром, але відповідати буде вся сім'я, в тому числі і діти», - заявив політик.

Він пообіцяв забрати всі підприємства, які належать олігархам, і націоналізувати їх.

«Я хочу націоналізувати всі незаконно вкрадені підприємства у народу, разом з природними ресурсами. І хочу, щоб було чесне акціонування. Щоб робочі цього підприємства були акціонерами цього підприємства. Контрольний пакет, звичайно ж, повинен бути у держави», - сказав Пелюховський.

За його словами, якщо в державну власність повернуться підприємства, які були вкрадені у народу, то фонд заробітної плати на цих підприємствах підніметься в 10-15 разів. Крім того, він підкреслив, що в Україні потрібно відкривати нові виробництва і виходити на світовий ринок готової продукції.

Також Пелюховський розповів про свою життєву позицію і цілі.

«Оскільки я ніколи в житті не залишав територію України... Я ніколи не був за кордоном! Мені нема з чим порівнювати. Я дуже люблю свою країну, свій народ. Я українець в 30 поколінні, я прямий нащадок знатного роду українців. І я щиро хочу щастя і добра своїй країні. Я хочу врятувати Україну, правда. І що б не відбувалося в Україні, я ніколи не покину територію України. Тому що мені нікуди їхати, я не знаю, куди їхати», - зізнався політик.

Він зазначив, що налаштований проти всіх, хто знаходиться або знаходився при владі.

«Ви вже себе показали. Зараз повинні прийти молоді політики, але не молоді люди. Люди з досвідом, але в політиці молоді. Професіонали. Ті, які засукавши рукава, врятують свою країну. Зараз тільки українці можуть себе врятувати», - резюмував Пелюховський.

Раніше Politeka повідомляла, що Пелюховський запропонував створити банк для ув'язнених.

Також Politeka повідомляла, що Пелюховський розповів, чи буде нова революція.



