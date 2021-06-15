Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» рассказал, что будет делать с олигархами, если станет президентом.

«Я уничтожу олигархов и коррупционеров. Будут очень жестокие правила. Примерно так: хочешь быть министром – иди министром, но отвечать будет вся семья, вплоть до детей», - заявил политик.

Он пообещал забрать все предприятия, которые принадлежат олигархам, и национализировать их.

«Я хочу национализировать все незаконно украденные предприятия у народа, вместе с природными ресурсами. И хочу, чтобы было честное акционирование. Чтобы рабочие этого предприятия были акционерами этого предприятия. Контрольный пакет, конечно же, должен быть у государства», - сказал Пелюховский.

По его словам, если в государственную собственность вернутся предприятия, которые были украдены у народа, то фонд заработной платы на этих предприятиях поднимется в 10-15 раз. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине нужно открывать новые производства и выходить на мировой рынок готовой продукции.

Также Пелюховский рассказал о своей жизненной позиции и целях.

«Так как я никогда в жизни не покидал территорию Украины… Я никогда не был заграницей! Мне не с чем сравнивать. Я очень люблю свою страну, свой народ. Я украинец в 30 поколении, я прямой потомок знатного рода украинцев. И я искренне хочу счастья и добра своей стране. Я хочу спасти Украину, правда. И что бы ни происходило в Украине, я никогда не покину территорию Украины. Потому что мне некуда ехать, я не знаю, куда ехать», - признался политик.

Он отметил, что настроен против всех, кто находится или находился у власти.

«Вы уже себя показали. Сейчас должны прийти молодые политики, но не молодые люди. Люди с опытом, но в политике молодые. Профессионалы. Те, которые засучив рукава, спасут свою страну. Сейчас только украинцы могут себя спасти», - резюмировал Пелюховский.

Ранее Politeka сообщала, что Пелюховский предложил создать банк для заключенных.

Также Politeka сообщала, что Пелюховский рассказал, будет ли новая революция.



