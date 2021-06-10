Як найкраще розвивати українську економіку, на яку область варто зробити основний упор?Це питання у програмі «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» розглядає глава партії «Сила Нації» та громадський діяч Андрій Пелюховський.

«Нам потрібно зробити упор на виробництво. Україна повинна з сировинного придатка перетворитися в країну, яка виробляє готову продукцію. Це забезпечить і зростання економіки, і нові робочі місця, і дуже серйозне поповнення державного бюджету. Наприклад, Туреччина займає перше місце у світі по виробництву борошна, але щорічно купує для цього в Україні десять мільйонів тонн зерна. Я завжди ставлю запитання: що заважає Україні самій поставити млини, переробляти своє зерно в борошно і продавати його? Якщо порівнювати продаж тонни зерна і тонни борошна, то різниця в чистому прибутку становить близько шестисот доларів. Помножте це на десять мільйонів тонн», - говорить політик.

На його думку, нашій країні потрібно виходити на власне виробництво.

«Виробництво в Україні фактично знищено, його зараз потрібно розвивати та оптимізувати. Розвивати коштом зростання капіталізації, а не скорочення людей. Припустимо, чиновники вкрали якийсь завод і продали - але чому його не можна націоналізувати та надалі розвивати?», - запитує Андрій Пелюховський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував заробіток колишнього глави Наглядової ради «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

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Також Пелюховський розповів про те, як в Україні створюються громадські організації.