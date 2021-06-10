Как лучше всего развивать украинскую экономику, на какую область стоит сделать основной упор?Этот вопрос в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» рассматривает глава партии «Сила Нации» и общественный деятель Андрей Пелюховский.

«Нам нужно сделать упор на производство. Украина должна из сырьевого придатка превратиться в страну, которая производит готовую продукцию. Это обеспечит и рост экономики, и новые рабочие места, и очень серьёзное пополнение государственного бюджета. Например, Турция занимает первое место в мире по производству муки, но ежегодно покупает для этого в Украине десять миллионов тонн зерна. Я всегда задаю вопрос: что мешает Украине самой поставить мельницы, перерабатывать своё зерно в муку и продавать её?Если сравнивать продажу тонны зерна и тонны муки, то разница в чистой прибыли составляет около шестисот долларов. Умножьте это на десять миллионов тонн», - говорит политик.

По его мнению, нашей стране нужно выходить на собственное производство.

«Производство в Украине фактически уничтожено, его сейчас нужно развивать и оптимизировать. Развивать за счёт роста капитализации, а не сокращения людей. Допустим, чиновники украли какой-то завод и продали – но почему его нельзя национализировать и в дальнейшем развивать?», - спрашивает Андрей Пелюховский.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал заработок бывшего главы Наблюдательного совета «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Также Пелюховский рассказал о том, как в Украине создаются общественные организации.