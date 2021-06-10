Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, призвав все страны ужесточить санкции против страны

Резолюцию поддержали практически все страны. Против проголосовало лишь 16 человек, а 36 воздержалось. Поддержали резолюцию 626 депутатов Европарламента. Как пишет «Обозреватель», документ содержит в себе 38 пунктов с конкретными предложениями.

Беларусь предлагают временно отключить от платежной системы SWIFT, а также серьезно расширить санкции, которые будут касаться всех сфер. В Европарламенте требуют освободить журналиста Романа Протасевича и Софию Сапегу, а также других журналистов и политических заключенных.

Отдельным пунктом в документе отмечена необходимость проверить «возможную роль России» в посадке самолета. Также планируется разработать план, который поможет белорусам, желающим покинуть страну.

В ЕС планируют создать международный трибунал для преследования преступлений белорусского режима, в том числе Александра Лукашенко. Также у страны намерены забрать право участвовать в международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры в Токио.

Намерены в Европарламенте также призвать УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у государственного телеканала Беларуси и передать его независимому телевидению «Белсат».

Напомним, что Атаманюк считает, что Украине в ситуации с Беларусью надо было выступить посредником и искать дипломатическую или экономическую выгоду.

Как сообщала Politeka, Беларусь идет фактически всё ближе и ближе к России, - Карасёв.

Также Politeka писала, что Устенко рассказал, как события в Беларуси отразятся на Украине.