Применяя против Беларуси санкции из-за последних событий, все мировые державы так или иначе преследовали собственные интересы, только Украина слепо пошла за Западом. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, добавив, что Украине в этой ситуации стоило выступить посредником.
Эксперт отмечает, что до недавнего времени отношения Украины с Беларусью держались на высоком уровне и приносили выгоду. «Мы с Беларусью имеем 5 млрд торговый оборот, который имел устойчивое движение роста. Что касается авиаперевозок: компания Белавиа 3-я в Украине по количеству рейсов после турецких авиалиний и МАУ», - сообщает он.
Чтобы не быть голословным, Атаманюк отмечает, что для Украины Белавиа - это больше 10 тысяч рейсов ежегодно, 3 миллиона пассажиров, но сейчас все это свели на нет. Отмена авиасообщения с Белорусью, объясняет он, сыграет на пользу в частности Латвии и Литве, ведь через их территории теперь пойдет авиационный транзит. Экономист предупреждает, что для Украины это решение обернется полным разрывом экономических и логистических связей.
«Пошли на охоту, но сами себе выстрелили в ногу. Протасевич наш гражданин? Не наш. Проблема касается рейса Афины-Вильнюс», - подчеркивает Атаманюк.
По его мнению, Украине в этой ситуации стоило выступить посредником и искать возможность получить дипломатическую или экономическую выгоду. Экономист убежден, что Украине нужно было действовать в своих интересах, несмотря на то, что Запад решил вводить санкции. Он напоминает, что в своих интересах действует и Германия с Северным потоком-2, и США - с РФ. В этой же ситуации Украина, как говорит Атаманюк, вполне могла развивать свою экономику дальше.
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Напоминаем, Атаманюк назвал риторику Зеленского - мирной, а Кулебы - направленной на эскалацию.
Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк назвал причину, по которой США не вводит санкции против «Северного потока-2».