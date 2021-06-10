Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі, закликавши всі країни посилити санкції проти країни

Резолюцію підтримали практично всі країни. Проти проголосувало лише 16 осіб, а 36 утрималося. Підтримали резолюцію 626 депутатів Європарламенту. Як пише «Обозреватель», документ містить в собі 38 пунктів з конкретними пропозиціями.

Білорусь пропонують тимчасово відключити від платіжної системи SWIFT, а також серйозно розширити санкції, які стосуватимуться всіх сфер. У Європарламенті вимагають звільнити журналіста Романа Протасевича і Софію Сапегу, а також інших журналістів і політичних в'язнів.

Окремим пунктом в документі відзначена необхідність перевірити "можливу роль Росії" в посадці літака. Також планується розробити план, який допоможе білорусам, охочим покинути країну.

В ЄС планують створити міжнародний трибунал для переслідування злочинів білоруського режиму, в тому числі Олександра Лукашенка. Також у країни мають намір забрати право брати участь у міжнародних заходах, включаючи чемпіонати Європи та світу, Олімпійські ігри в Токіо.

Мають намір в Європарламенті також закликати УЄФА забрати права на трансляцію Євро-2020 у державного телеканалу Білорусі і передати його незалежному телебаченню «Белсат».

Нагадаємо, що Атаманюк вважає, що Україні в ситуації з Білоруссю треба було виступити посередником і шукати дипломатичну або економічну вигоду.

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