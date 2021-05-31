Застосовуючи проти Білорусі санкції через останні події, всі світові держави так чи інакше переслідували власні інтереси, лише Україна сліпо пішла за Заходом. Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі, додавши, що Україні в цій ситуації варто було виступити посередником.

Експерт зазначає, що до недавнього часу відносини України з Білоруссю трималися на високому рівні і приносили вигоду. «Ми з Білоруссю маємо 5 млрд торговий оборот, який мав стійкий рух зростання. Що стосується авіаперевезень: компанія Белавіа 3-тя в Україні за кількістю рейсів після турецьких авіаліній і МАУ», - повідомляє він.

Аби не бути голослівним, Атаманюк зазначає, що для України Белавіа – це більше 10 тисяч рейсів щороку, 3 мільйони пасажирів, але зараз все це звели на ніщо. Скасування авіасполучення з Білоруссю, пояснює він, зіграє на користь зокрема Латвії та Литві, адже через їхні території тепер йтиме авіаційний транзит. Економіст попереджає, що для України це рішення обернеться повним розірванням економічних і логістичних зв’язків.

«Пішли на полювання, але самі собі вистрілили в ногу. Протасевич наш громадянин? Не наш. Проблема стосується рейсу Афіни-Вільнюс», - підкреслює Атаманюк.

На його думку, Україні в цій ситуації варто було виступити посередником і шукати можливість отримати дипломатичну чи економічну вигоду. Економіст переконаний, що Україні потрібно було діяти у своїх інтересах, незважаючи на те, що Захід вирішив вводити санкції. Він нагадує, що у своїх інтересах діє і Німеччина з Північним потоком-2, і США – з РФ. У цій же ситуації Україна, як каже Атаманюк, цілком могла розвивати свою економіку далі.

Нагадуємо, Атаманюк назвав риторику Зеленського – мирною, а Кулеби – спрямованою на ескалацію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк назвав причину, з якої США не вводить санкції проти «Північного потоку-2».