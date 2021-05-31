Как Зеленскому победить на президентских выборах и пойти на второй срок? Политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что молодой политик, победивший в 2019 году, сможет победить снова, а поэтому именно так Зеленский и должен себя показать.

«Зеленский сейчас понимает одно: либо он сейчас становится вечным президентом, либо рискует проиграть», - рассуждает Чаплыга. По его мнению, лучше всего сделать объявление о проведении досрочных президентских и парламентских выборов будет на День независимости Украины.

Политолог также предполагает, как Зеленский сможет снова победить. Он считает, что образ молодого политика в 2019 году был довольно удачный и, вернув его, Зеленский не только повторит свою победу, но и получит еще больше народной приверженности.

Как говорит Чаплыга, президенту стоит показать «Голобородька» и в дальнейшем вести свою войну с олигархами, назвать себя буквально их кошмаром.

«Объявить войну ворам в законе, к сожалению, наше законодательство не расшифровует, что это означает, но зато красиво ж звучит», - добавляет политолог. Он отмечает, что для борьбы с ворами в законе прежде всего нужно определить значение этого термина, иначе есть риск охватить им едва ли не всех оппозиционеров.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, кто поставляет нефтепродукты большим АЗС.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга предложил проголосовать за признание Крыма обычной областью Украины.