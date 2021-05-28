Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» прокомментировал публикации некоторых украинских СМИ о том, что между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и ХАМАСом был «договорняк» накануне выборов (и в Израиле, и в Палестине).

«Я не большой конспиролог. Я вообще не верю в такие «договорняки», заговоры разные. Ну я знаю, что мы из такого района, где все что-то такое «закулисное правительство, все договариваются»… Мы все догадками, мыслями и слухами разговариваем. Почему? Потому что из Советского Союза у нас не было никакой информации, и мы ее придумывали сами себе, объясняли, почему это происходит», - говорит Табах.

В качестве примера он привел приезд госсекретаря США Энтони Блинкена и его помощницы по политическим вопросам Виктории Нуланд в Украину. По его словам, украинцам не сообщили достаточно информации об их визите, поэтому люди начали придумывать свои версии, которые подхватывают и разносят журналисты. Табах отмечает, что подобное происходит и на других постсоветских территориях, где есть люди «с советскими мозгами».

«Я не думаю, что был «договорняк» между Нетаньяху и ХАМАСом или с палестинским правительством… Да, им выборы сейчас не нужны, но когда в Палестине были выборы? Или когда они там были вообще честные? Поэтому ему договариваться с таким жуком как Нетаньяху ну никак не нужно. Ни Аббасу (Махмуд Аббас – палестинский политик, - ред.), ни Насраллу (Хасан Насралла – генеральный секретарь ливанской террористической организации «Хизбалла», - ред.). Поэтому они с ним и не говорят. Там, может быть, закулисные какие-то спецслужбы между собой ведут что-то такое…», - резюмировал Табах, еще раз подчеркнув, что не верит в заговоры.

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