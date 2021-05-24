Народный депутат VIII созыва, Герой Украины Надежда Савченко в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» заявила, что власть склоняется к замораживанию конфликта на Донбассе.

«А что такое замороженный конфликт? Это ли не то, что у нас есть, и чем оно будет отличаться от ситуации сегодняшней? И может ли вообще такая постановка вопроса решить глобально вопрос мира в Украине на десятилетия? Я думаю, что такого не будет. Мы видим Израиль, мы видим Палестину... У них тоже считается всю жизнь замороженный конфликт. И каждый раз он взрывается. По моему мнению, это не является решением вопроса – замороженный конфликт», - сказала политик.

По ее словам, дальнейшая судьба Донбасса решится на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

«Все ждут встречи Байдена и Путина, на которой будет озвучено и понятно, о каких вопросах они говорили и чего ожидать дальше. Ожидать эскалации вплоть до третьей мировой войны или ожидать как бы некоего дальнейшего вялого распределения зон влияния, соответственно, на Ближнем Востоке, и, соответственно, на европейской части континента – то есть в Украине», - говорит Савченко.

Также она выразила опасения, что война на Донбассе может превратиться в палестино-израильский конфликт.

«У Израиля с Палестиной... Есть своя длинная история. И несмотря на то, что этот конфликт тоже часто называют, что вот он есть и его якобы нет, он заморожен, но он постоянно с потерями большими человеческих жизней... Вот я боюсь, чтобы не было того же в Украине. Что якобы все уже об этом забыли. А конфликт – это же обычно санкции, какое-то внимание мирового сообщества к данному вопросу. А так будет просто сказано: «замороженный конфликт», - резюмировала экс-нардеп.

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