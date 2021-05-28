Капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах у програмі Дмитра Снєгирьова «Политика наизнанку» прокоментував публікації деяких українських ЗМІ про те, що між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і ХАМАСом був «договорняк» напередодні виборів (і в Ізраїлі, і в Палестині).

«Я не великий конспіролог. Я взагалі не вірю в такі «договорняки», змови різні. Ну я знаю, що ми з такого району, де всі щось таке «закулісний уряд, всі домовляються... Ми всі здогадками, думками і чутками розмовляємо. Чому? Тому що з Радянського Союзу в нас не було жодної інформації, і ми її придумували самі собі, пояснювали, чому це відбувається», - каже Табах.

Як приклад він навів приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена і його помічниці з політичних питань Вікторії Нуланд до України. За його словами, українцям не повідомили достатньо інформації про їхній візит, тому люди почали придумувати свої версії, які підхоплюють і розносять журналісти. Табах зазначає, що подібне відбувається і на інших пострадянських територіях, де є люди «з радянськими мізками».

«Я не думаю, що був «договорняк» між Нетаньяху і ХАМАСом або з палестинським урядом... Так, їм вибори зараз не потрібні, але коли в Палестині були вибори? Або коли вони там були взагалі чесні? Тому йому домовлятися з таким жуком як Нетаньяху ну ніяк не потрібно. Ні Аббасу (Махмуд Аббас – палестинський політик, - ред.), ні Насраллу (Хасан Насралла – генеральний секретар ліванської терористичної організації «Хезболла», - ред.). Тому вони з ним і не говорять. Там, може бути, закулісні якісь спецслужби між собою ведуть щось таке...», - резюмував Табах, ще раз підкресливши, що не вірить в змови.

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