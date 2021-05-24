Народний депутат VIII скликання, Герой України Надія Савченко в програмі Дмитра Снєгирьова «Политика наизнанку» заявила, що влада схиляється до замороження конфлікту на Донбасі.

«А що таке заморожений конфлікт? І чи це не те, що у нас є, і чим воно буде відрізнятися від ситуації сьогоднішньої? І чи може взагалі така постановка питання вирішити глобально питання миру в Україні на десятиріччя? Я думаю, що такого не буде. Ми бачимо Ізраїль, ми бачимо Палестину… У них теж вважається все життя заморожений конфлікт. І кожного разу він вибухає. На мою думку, це не є вирішенням питання – заморожений конфлікт», - сказала політик.

За її словами, подальша доля Донбасу вирішиться на зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

«Всі чекають зустрічі Байдена і Путіна, на якій буде озвучено і зрозуміло, про які питання вони говорили і чого очікувати далі. Очікувати ескалації аж до третьої світової війни чи очікувати як би такого собі і далі млявого розподілу зон впливу, відповідно, на Близькому Сході, і, відповідно, на європейській частині континенту – тобто в Україні», - говорить Савченко.

Також вона висловила побоювання, що війна на Донбасі може перетворитися на палестино-ізраїльський конфлікт.

«В Ізраїлі з Палестиною… Є своя довга історія. І незважаючи на те, що цей конфлікт теж часто називають, що ось він є і його якби нема, він заморожений, але він є постійно з втратами великими людських життів… От я боюся, щоб не було того самого в Україні. Що нібито всі вже про це забули. А конфлікт – це ж зазвичай тримання санкцій, якась увага світової спільноти до даного питання. А так буде просто сказано: «заморожений конфлікт», - резюмувала екс-нардеп.

Раніше Politeka повідомляла, що Білозір розповіла про найбільш успішну реформу в Україні .