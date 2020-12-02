Многодетная мать стала жертвой буллинга со стороны родителей школьников
Вопиющий случай произошел в Кропивницком, многодетной матери Виктории Мумиге пригрозили, что ее ребенок-второклассник, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Мама четверых детей признается, что семья в нищете, а родителей в классе дочери, 2-классницы Карины, уверяла, что сейчас просто нет денег, чтобы оплатить долг.
"Мне никто не помогает: я сама своими силами одела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытащить последние средства", — говорит мама второклассницы.
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Несколько месяцев многодетная мама не сдавала по 50 гривен в фонд класса и ей пригрозили: если не отдаст этот долг, дочь останется без новогоднего подарка. Даже несмотря на то, что мама была готова сдать на подарок отдельно.
Женщина получила в Viber достаточно жестокое сообщение из-за каких-то 50 гривен: "Не сдаете фонды, будете без подарка. Никто за вашего ребенка платить не будет. Я вас добавила в группу, чтобы предупредить".
На строну многодетной женщины встало родительское сообщество Кропивницкого. Активисты привезли девочке новогодний подарок, а администрации школы - туалетную бумагу.
Тем временем классный руководитель Карины общаться с мамой ученицы не захотела. А представители родительского комитета, которые несколько дней терроризировали женщину звонками, сейчас бросают трубку.
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