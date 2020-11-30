У Дніпровській школі STEAM учениці пробили голову
Як передає Politeka.net, про це повідомила вчителька навчального закладу та мати постраждалої Тетяна Журинская на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, про це повідомила вчителька навчального закладу та мати постраждалої Тетяна Журинская на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, інцидент стався в школі STEAM 19 листопада.
"Мені зателефонувала вчителька Вікторія Рудольф і без попередніх роз'яснень попросила у мене дозволу зашити рану на голові моєї дочки без моєї присутності. Запевняла мене в тому, що рана дріб'язкова, доктор хороший, і мені не потрібно приїжджати. Я не погодилася, і миттю опинилася у відділенні нейрохірургії на Космічній. Там мені в руки впала дочка в одязі, залитому кров'ю з величезною раною на голові, без пасма волосся", - розповіла жінка.
"Мені зателефонувала вчителька Вікторія Рудольф і без попередніх роз'яснень попросила у мене дозволу зашити рану на голові моєї дочки без моєї присутності. Запевняла мене в тому, що рана дріб'язкова, доктор хороший, і мені не потрібно приїжджати. Я не погодилася, і миттю опинилася у відділенні нейрохірургії на Космічній. Там мені в руки впала дочка в одязі, залитому кров'ю з величезною раною на голові, без пасма волосся", - розповіла жінка.
Зі слів дівчинки з'ясувалося, що вона з подругою була в класі, А одному з учнів не сподобалися теми їхніх розмов і він зажадав покинути кабінет.
"Христина жартома попросила сказати це ввічливо. У відповідь Матвій кинув у неї стілець, А коли не потрапив, взяв чашку і вдарив по голові", - розповіла мама дівчинки.
У підсумку дівчинці наклали 7-сантиметровий шов на голові, але на цьому історія не закінчилася.
Тетяні і її чоловік (він також працює вчителем в цій школі) пригрозили звільненням, якщо вони звернуться в поліцію.
"В ході роз'яснювальної бесіди з адміністрацією було сказано, що Матвій Осипов, син завуча старшої школи, неагресивний хлопчик, а Христина повинна сама, тому що спровокувала його. В ультимативній формі було заявлено, що Матвій продовжить вчитися в школі, а його мати продовжить керувати. Нас відправили в примусову відпустку", - поділилася жінка.
За словами Тетяни, під час їх відпустки, в інциденті зробили винною саме їх дочка і вона прийняла рішення звільниться.
"Адміністрація провела ряд колективних бесід з дітьми і співробітниками, зробивши Христину винною в тому, що її побили", - розповіла жінка.
"Адміністрація провела ряд колективних бесід з дітьми і співробітниками, зробивши Христину винною в тому, що її побили", - розповіла жінка.
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