У Дніпровській школі STEAM учениці пробили голову



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомила вчителька навчального закладу та мати постраждалої Тетяна Журинская на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, інцидент стався в школі STEAM 19 листопада.



"Мені зателефонувала вчителька Вікторія Рудольф і без попередніх роз'яснень попросила у мене дозволу зашити рану на голові моєї дочки без моєї присутності. Запевняла мене в тому, що рана дріб'язкова, доктор хороший, і мені не потрібно приїжджати. Я не погодилася, і миттю опинилася у відділенні нейрохірургії на Космічній. Там мені в руки впала дочка в одязі, залитому кров'ю з величезною раною на голові, без пасма волосся", - розповіла жінка.

Зі слів дівчинки з'ясувалося, що вона з подругою була в класі, А одному з учнів не сподобалися теми їхніх розмов і він зажадав покинути кабінет.

"Христина жартома попросила сказати це ввічливо. У відповідь Матвій кинув у неї стілець, А коли не потрапив, взяв чашку і вдарив по голові", - розповіла мама дівчинки.

У підсумку дівчинці наклали 7-сантиметровий шов на голові, але на цьому історія не закінчилася.

Тетяні і її чоловік (він також працює вчителем в цій школі) пригрозили звільненням, якщо вони звернуться в поліцію.

"В ході роз'яснювальної бесіди з адміністрацією було сказано, що Матвій Осипов, син завуча старшої школи, неагресивний хлопчик, а Христина повинна сама, тому що спровокувала його. В ультимативній формі було заявлено, що Матвій продовжить вчитися в школі, а його мати продовжить керувати. Нас відправили в примусову відпустку", - поділилася жінка.