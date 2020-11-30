В днепровской школе STEAM ученице пробили голову
Как передает Politeka.net, об этом сообщила учительница учебного заведения и мать пострадавшей Татьяна Журинская на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщила учительница учебного заведения и мать пострадавшей Татьяна Журинская на своей страничке в Facebook.
По ее словам, инцидент произошел в школе STEAM 19 ноября.
"Мне позвонила учительница Виктория Рудольф и без предварительных разъяснений попросила у меня разрешения зашить рану на голове моей дочери без моего присутствия. Уверяла меня в том, что рана пустяковая, доктор хороший, и мне не нужно приезжать. Я не согласилась, и мигом оказалась в отделении нейрохирургии на Космической. Там мне в руки упала дочь в одежде, залитой кровью с огромной раной на голове, без пряди волос", - рассказала женщина.
"Мне позвонила учительница Виктория Рудольф и без предварительных разъяснений попросила у меня разрешения зашить рану на голове моей дочери без моего присутствия. Уверяла меня в том, что рана пустяковая, доктор хороший, и мне не нужно приезжать. Я не согласилась, и мигом оказалась в отделении нейрохирургии на Космической. Там мне в руки упала дочь в одежде, залитой кровью с огромной раной на голове, без пряди волос", - рассказала женщина.
Со слов девочки выяснилось, что она с подругой была в классе, а одному из учеников не понравились темы их разговоров и он потребовал покинуть кабинет.
"Кристина в шутку попросила сказать это вежливо. В ответ Матвей бросил в нее стул, а когда не попал, взял чашку и ударил по голове", - рассказала мама девочки.
В итоге девочке наложили 7-сантиметровый шов на голове, но на этом история не закончилась.
Татьяне и ее муж (он также работает учителем в этой школе) пригрозили увольнением, если они обратятся в полицию.
"В ходе разъяснительной беседы с администрацией было сказано, что Матвей Осипов, сын завуча старшей школы, неагрессивный мальчик, а Кристина должна сама, потому что спровоцировала его. В ультимативной форме было заявлено, что Матвей продолжит учиться в школе, а его мать продолжит руководить. Нас отправили в принудительный отпуск", - поделилась женщина.
По словам Татьяны, во время их отпуска, в инциденте сделали виновной именно их дочь и она приняла решение уволится.
"Администрация провела ряд коллективных бесед с детьми и сотрудниками, сделав Кристину виновной в том, что ее избили", - рассказала женщина.
"Администрация провела ряд коллективных бесед с детьми и сотрудниками, сделав Кристину виновной в том, что ее избили", - рассказала женщина.
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Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
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