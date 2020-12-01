У Дніпрі автомобіль збив 10-річну школярку
Кадри і подробиці з місця ДТП повідомляє "Інформатор".
Аварія сталася на перетині проспекту Пушкіна і вулиці Громова.
10-річна дівчинка прямувала до школи і на пішохідному переході її збив автомобіль Hyundai Accent.
Волога Ельза Хоск з Victoria's Secret наробила шуму видом в шкірі і корсеті: "Як жарко"
У "Дизель шоу" терміново скасовують концерти, актори в розпачі звернулися до українців: "Нам не залишили вибору..."
Найбагатша співачка України після хвороби розповіла про нову біду в родині: "Це сталося з моїм чоловіком…"
Напівроздягнена і п'яна Асмус ошелешила витівками на морозній вулиці: «Приїхала до Харламова під будинок»
Дівчинку з травмою ноги госпіталізували в лікарню імені Руднєва.
Раніше ми повідомляли, що смертельне ДТП сталося вчора під Дніпром.
За даними рятувальників, водій автомобіля "OPEL" не впорався з керуванням і злетів з дороги врізавшись в дерево. У салоні авто було дві людини: 23-річну пасажирку госпіталізували у вкрай важкому стані, а водія врятувати не вдалося.
Також ми повідомляли, що вранці 30 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода: чоловік потрапив під колеса позашляховика.
Як стало відомо, подія трапилася близько 09: 00 на проїзді Олександра Гальченка — там водій автомобіля Hummer наїхав на чоловіка.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "затиснув дверима і проїхав кілька...".