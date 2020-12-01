У Дніпрі автомобіль збив 10-річну школярку

Кадри і подробиці з місця ДТП повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася на перетині проспекту Пушкіна і вулиці Громова.

10-річна дівчинка прямувала до школи і на пішохідному переході її збив автомобіль Hyundai Accent.

Дівчинку з травмою ноги госпіталізували в лікарню імені Руднєва.

Раніше ми повідомляли, що смертельне ДТП сталося вчора під Дніпром.

За даними рятувальників, водій автомобіля "OPEL" не впорався з керуванням і злетів з дороги врізавшись в дерево. У салоні авто було дві людини: 23-річну пасажирку госпіталізували у вкрай важкому стані, а водія врятувати не вдалося.

Також ми повідомляли, що вранці 30 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода: чоловік потрапив під колеса позашляховика.

Як стало відомо, подія трапилася близько 09: 00 на проїзді Олександра Гальченка — там водій автомобіля Hummer наїхав на чоловіка.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

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