В Днепре автомобиль сбил 10-летнюю школьницу

Кадры и подробности с места ДТП сообщает "Информатор".

Авария произошла на пересечении проспекта Пушкина и улицы Громова.

10-летняя девочка направлялась в школу и на пешеходном переходе ее сбил автомобиль Hyundai Accent.

Девочку с травмой ноги госпитализировали в больницу имени Руднева.

Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло вчера под Днепром.

По данным спасателей, водитель автомобиля "OPEL" не справился с управлением и слетел с дороги врезавшись в дерево. В салоне авто было два человека: 23-летнюю пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а водителя спасти не удалось.

Также мы сообщали, что утром 30 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: мужчина попал под колеса внедорожника.

Как стало известно, происшествие случилось около 09:00 на проезде Александра Гальченко — там водитель автомобиля Hummer наехал на мужчину.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

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