В Днепре автомобиль сбил 10-летнюю школьницу
Кадры и подробности с места ДТП сообщает "Информатор".
Авария произошла на пересечении проспекта Пушкина и улицы Громова.
10-летняя девочка направлялась в школу и на пешеходном переходе ее сбил автомобиль Hyundai Accent.
"Аж противно": молодая жена Преснякова в прозрачном платье сбежала на тусовки спустя месяц после родов
Доллар добьет гривну окончательно, курс валют от НБУ резко изменился: чего ждать украинцам
Украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках: «Будет горячо»
Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
Девочку с травмой ноги госпитализировали в больницу имени Руднева.
Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло вчера под Днепром.
По данным спасателей, водитель автомобиля "OPEL" не справился с управлением и слетел с дороги врезавшись в дерево. В салоне авто было два человека: 23-летнюю пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а водителя спасти не удалось.
Также мы сообщали, что утром 30 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: мужчина попал под колеса внедорожника.
Как стало известно, происшествие случилось около 09:00 на проезде Александра Гальченко — там водитель автомобиля Hummer наехал на мужчину.
Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".
Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".