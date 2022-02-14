У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Канцлер Німеччини прибув з візитом до Києва у понеділок, 14 лютого, про що повідомляється на офіційному сайті президента України. Зеленський зустрів його в Маріїнському палаці, де вже почалися переговори політиків.

Програма візиту Олафа в Україну передбачає переговори із Зеленським у вузькому, а пізніше розширеному складі, а також спільний обід після зустрічі з пресою.

Також очікується, що глава уряду Німеччини покладе квіти до пам'ятників Невідомому солдату і Небесній сотні.

Напередодні Шольц повідомив, що в рамках цих переговорів буде обговорюватися ситуація з нарощуванням Росією своїх військ на кордоні України. За словами німецького канцлера, Німеччина і союзники очікують деескалації ситуації з боку Росії.

Вже завтра, 15 лютого, Шольц відправиться до Москви, де продовжить переговори вже з російською стороною.

Нагадаємо, Байден терміново звернувся до американців в Україні після "нормандських" переговорів у Берліні.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив важливу заяву про війська РФ біля кордонів України.

Також Politeka писала, що Юрій Романенко прокоментував переговори Путіна з Макроном.