Канцлер Німеччини прибув з візитом до Києва у понеділок, 14 лютого, про що повідомляється на офіційному сайті президента України. Зеленський зустрів його в Маріїнському палаці, де вже почалися переговори політиків.
Програма візиту Олафа в Україну передбачає переговори із Зеленським у вузькому, а пізніше розширеному складі, а також спільний обід після зустрічі з пресою.
Також очікується, що глава уряду Німеччини покладе квіти до пам'ятників Невідомому солдату і Небесній сотні.
Напередодні Шольц повідомив, що в рамках цих переговорів буде обговорюватися ситуація з нарощуванням Росією своїх військ на кордоні України. За словами німецького канцлера, Німеччина і союзники очікують деескалації ситуації з боку Росії.
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Вже завтра, 15 лютого, Шольц відправиться до Москви, де продовжить переговори вже з російською стороною.
Нагадаємо, Байден терміново звернувся до американців в Україні після "нормандських" переговорів у Берліні.
Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив важливу заяву про війська РФ біля кордонів України.
Також Politeka писала, що Юрій Романенко прокоментував переговори Путіна з Макроном.