Канцлер Германии прибыл с визитом в Киев в понедельник, 14 февраля, о чем сообщается на официальном сайте президента Украины. Зеленский встретил его в Мариинском дворце, где уже начались переговоры политиков.
Программа визита Олафа в Украину предусматривает переговоры с Зеленским в узком, а позже расширенном составе, а также совместный обед после встречи с прессой.
Также ожидается, что глава правительства Германии возложит цветы к памятникам Неизвестному солдату и Небесной сотне.
Накануне Шольц сообщил, что в рамках этих переговоров будет обсуждаться ситуация с наращиванием Россией своих войск на границе Украины. По словам немецкого канцлера, Германия и союзники ожидают деэскалации ситуации со стороны России.
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Уже завтра, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где продолжит переговоры уже с российской стороной.
Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.
Как сообщала Politeka, Зеленский сделал важное заявление о войсках РФ у границ Украины.
Также Politeka писала, что Юрий Романенко прокомментировал переговоры Путина с Макроном.