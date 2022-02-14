В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Канцлер Германии прибыл с визитом в Киев в понедельник, 14 февраля, о чем сообщается на официальном сайте президента Украины. Зеленский встретил его в Мариинском дворце, где уже начались переговоры политиков.

Программа визита Олафа в Украину предусматривает переговоры с Зеленским в узком, а позже расширенном составе, а также совместный обед после встречи с прессой.

Также ожидается, что глава правительства Германии возложит цветы к памятникам Неизвестному солдату и Небесной сотне.

Накануне Шольц сообщил, что в рамках этих переговоров будет обсуждаться ситуация с наращиванием Россией своих войск на границе Украины. По словам немецкого канцлера, Германия и союзники ожидают деэскалации ситуации со стороны России.

Уже завтра, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где продолжит переговоры уже с российской стороной.

Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал важное заявление о войсках РФ у границ Украины.

Также Politeka писала, что Юрий Романенко прокомментировал переговоры Путина с Макроном.