Политолог и шеф-редактор портала «Хвиля» Юрий Романенко объяснил, что из встречи российского президента с французским можно сделать выводы о том, как Путин относится к европейской элите.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, президент России считает себя «Господом», а на европейскую элиту смотрит как на низшую. Такие выводы он сделал после встречи Путина с Макроном. «Многие ожидали, что Путин будет общаться с Макроном как Александр I с Наполеоном, но Путин не воспринимал Макрона как равного себе: он на него смотрит как на выскочку, ведь Путин уже сидит 20 лет на троне», - объясняет Юрий Романенко.

Как он рассказывает, в ходе переговоров президент РФ всячески пытался показать свою успеваемость. «Это было просто фееричное зрелище: уверенный и наглый Путин и Макрон, который был как школьник или воробушек и стоял в стороне смотрел на Путина с удивлением», - подчеркивает политолог.

Тем не менее, отмечает Юрий Романенко, на самом деле российский президент довольно завистлив и это вынуждает его всячески демонстрировать собственную «крутизну» перед другими. Поэтому, говорит он, можно только представить, как было Макрону, когда ему приходилось выслушивать все эти угрозы, тщеславные заявления и вообще бред.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что российская угроза заставляет всех определиться кто они и с кем они.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о конечных политических целях Владимира Путина.