Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький та Громадський штаб оборони в Києві ініціювали вишкіл на території заводу «Атек», який відбудеться у Києві 30 січня і до якого можуть приєднатися всі охочі.

Про це розповідається на офіційному сайті Національного Корпусу.

Як сказано у публікації, вишкіл 30 січня триватиме з 10:00 до 15:30 і проходитиме на заводі «Атек». «В рамках вишколу відбудуться заняття з тактики, парамедицини, тренування на смузі перешкод. Захід проводять інструктори з бойовим досвідом», - розповідається на сайті і додається, що йдеться про учасників громадської ініціативи «Тотальний опір». До того ж, зазначено у повідомленні, приєднатися до вишколу можуть усі охочі, незалежно від їхнього рівня підготовки.

Також на сайті підкреслюється, що Росія й надалі нарощує свої війська на українських кордонах, а іноземні розвідки повідомляють про наміри вже відкрито розпочинати вторгнення на територію України. «Тим часом наша влада не здійснює жодних адекватних кроків для підготовки країни й населення до захисту від окупації», - зазначається у публікації.

А відтак, говориться у повідомленні, Україні залишається покладатися тільки на свої сили і їй доведеться дати відсіч РФ у тому разі, якщо вона все ж таки розпочне широкомасштабну війну.

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